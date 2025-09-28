الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

الحماية المدنية تنزل
الحماية المدنية تنزل جثة ربع طن لمتوفي في القاهرة،فيتو

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنزال جثة  متحللة لرجل متوفى يزن أكثر من ربع طن بمدينة نصر محافظة القاهرة.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود جثة متحللة لرجل متوفى يزن أكثر من ربع طن بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بالسيارة والمعدات اللازمة ونجحت في إنزال الجثة.

وأشاد الأهالي بجهود رجال الحماية المدنية التي خلصتهم من الرائحة الكريهة التي يعانون منها والتي كانت لرجل متوفى منذ فترة ولا يستطيعون إنزالها.

صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

اليوم، الحكم على "توربيني البحيرة" في اختطاف طفل والاعتداء عليه بكفر الدوار

بالأرقام، جهود الحملات المرورية على الطرق الرئيسية خلال 24 ساعة

القبض على شخصين سرقا هاتف سيدة وطلبا مقابلا ماليا لاسترجاعه بالجيزة

الأتعاب بالدولار، محامي مصري يتولى الدفاع عن عصابة أوكرانية متهمة بتصنيع وتصدير المخدرات

أول أيام التوقيت الشتوي، غلق 55 محلا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

النيران تسبب تلفيات بمشتل في أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

سقوط سيارة نصف نقل من أعلى معدية بنهر النيل في المنيا (صور)

فريق بحث لضبط سائق تعدى على فرد أمن ببوابة 7 بمشروع دار مصر القرنفل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بمدينة نصر عمليات النجدة

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads