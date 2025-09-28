تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنزال جثة متحللة لرجل متوفى يزن أكثر من ربع طن بمدينة نصر محافظة القاهرة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود جثة متحللة لرجل متوفى يزن أكثر من ربع طن بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بالسيارة والمعدات اللازمة ونجحت في إنزال الجثة.

وأشاد الأهالي بجهود رجال الحماية المدنية التي خلصتهم من الرائحة الكريهة التي يعانون منها والتي كانت لرجل متوفى منذ فترة ولا يستطيعون إنزالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.