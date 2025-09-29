الإثنين 29 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق بعزبة مدكور والمعمل الجنائي يفحص الأسباب

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي حريق شب داخل منزل بعزبة مدكور التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وذلك عقب أن انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وقامت بالسيطرة على الحريق وإطفاء النيران.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.


وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

