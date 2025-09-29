السيطرة على حريق بعزبة مدكور والمعمل الجنائي يفحص الأسباب

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي حريق شب داخل منزل بعزبة مدكور التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وذلك عقب أن انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وقامت بالسيطرة على الحريق وإطفاء النيران.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.