فتح تحقيق في شكوى بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

بوسي شلبي، فيتو
تباشر جهات التحقيق في نيابة الشئون الاقتصادية التحقيق في البلاغ المقدم من الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم، على خلفية اتهام الأخيرة لها بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشكيك في مؤهلاتها العلمية من خلال الادعاء بتزوير شهادة تخرجها.


وكانت المحامية هايدي فضالي دفاع بوسي شلبي، تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام، مرفقًا به مستندات وتسجيلات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير مسيئة صدرت عن غادة إبراهيم بحق موكلتها.

وأكدت الفضالي أن تصريحات غادة إبراهيم تمثل تشهيرًا إلكترونيًا يعاقب عليه القانون، وأن ما ورد من ادعاءات حول تزوير شهادة تخرج بوسي شلبي من كلية الإعلام لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط للإضرار بسمعتها ومكانتها المهنية.

