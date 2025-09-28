صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

وقع نصاب في فخ صاحب كافيه شهير بالمهندسين، والذي بدوره سلمه لقسم الشرطة، حينما حاول النصاب الإيقاع بصاحب الكافيه وإجباره على شراء حصة منه وذلك أثناء عرضه بيع نسبة من الكافيه مستغلا انتحاله صفة المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس الشيوخ، لفرض نفوذه.

وخلال جلسة الاتفاق، أحضر النصاب سمسارا يعرف باسم مصطفى الوزير، والذي لعب دور الوسيط بين الطرفين، وساهم في ترتيب اللقاء.

وتمكن صاحب الكافيه من الإيقاع بالنصاب والسمسار وتسليمهم لقسم شرطة العجوزة

وتحرر محضر الضبط وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات

تلقت قوات الأمن بلاغ من صاحب كافية بقيام شخص بانتحال صفة مستشار بوزارة العدل فتم على الفور جمع التحريات والتي أكدت قيام المتهم بالاتفاق مع مالك الكافيه على بيع نسبة من المكان، مقدمًا نفسه بصفته مسؤولًا قضائيًا رفيعًا، في محاولة لإقناع المالك بإتمام الصفقة.

وأثناء جلسة الاتفاق تم القبض على المتهم والسمسار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.