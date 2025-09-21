ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

ننشر نص أقوال الراقصة بوسي أمام جهات التحقيق في قضية المشاجرة التي وقعت بينها وخمسة أشخاص آخرين خلال سهرة في العلمين، والتي انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف.



س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم 20 / 9 / 2025 الساعة 1 مساءً - بقرية هاسيندا باي - دائرة قسم شـرطة العلمين.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بالاعتداء عمدًا على المجني عليه السيد. م.ش، محدثة ما به من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بتناول مشروبات كحولية على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن يوم 19-9-2025 الساعة 1:00 مساءً - كان عندي شغل في الساحل وكان معايا السيد وناس صحابه وقعدنا في الشاليه في قرية هاسيندا باي وصلنا الساعة 12 الضهر وبعد ساعة كنت بتكلم أنا والسيد وكان فيه خلافات قبل كده فشدينا مع بعض في الكلام فراح داخل الفيلا وسايبني وأنا فضلت قاعدة على حمام السباحة.

وأضافت الراقصة بوسي في أقوالها أمام جهات التحقيق: بعدها صاحبه دخل يسألني فيه إيه وإيه اللي حصل فراح السيد نازل وقالي أنا مش هسيبك والموضوع مش بمزاجك وكان الخلاف بينا على الجواز فجاب إزازة مياه بلاستيك وخبطني بيها فشدينا مع بعض.

وأكملت بوسي: وكان عايز يضربني فصوتنا بقي عالي وصحابنا بقوا يحوشوا بينا فأنا جريت على الأوضة وخدت الموبايل بتاعي واتصلت بالنجدة قولتلهم محتجزة في مكان وقولتله فيه مشكلة بيني وبين خطيبي وقفل باب الأوضة عليا.

وواصلت الراقصة بوسي: بعدها السيد خد الموبايل وصحابه هدوه ودخل عايز يضربني وقعدت أخبط الباب بإيدي فصحابه خدوني وطلعوني بره الفيلا قولتلهم عايزه حاجتي وركبوا معايا العربية وفضلنا واقفين في القرية جوه وقعدوا يهدوني ويتكلموا معايا ورجعنا على الفيلا عشان أخد الحاجة بتاعتي فالنجدة جات وخدتنا كلنا على القسم.

تصالح بين الراقصة وخمس آخرون في واقعة العلمين

وكانت قد تقدمت الراقصة بوسي وخمسة آخرون بطلب تصالح رسمي في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهم داخل أحد الشاليهات بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، والتي تم تحرير محضر بشأنها.

وقد تم قبول طلب التصالح من الجهات المعنية، ما ترتب عليه حفظ المحضر وإنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الراقصة بوسي، يفيد بتعرضها للاعتداء من قِبل عدد من الأشخاص أثناء سهرة خاصة، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.