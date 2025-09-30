أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يسقط في مونديال اليد أمام برشلونة، أزمة في الزمالك بعد لقاء القمة، ووليد صلاح الدين يكشف حقيقة عقوبة تريزيجيه

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز أمام نظيره برشلونة بنتيجة (26-21)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في القاهرة.

وأقيمت مباراة الأهلي وبرشلونة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وشهدت حضورا جماهيريا لمساندة القلعة الحمراء أمام العملاق الإسباني.

بهذه النتيجة يتحول الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية والمركز الثالث أمام فريق ماجديبورج الألماني يوم الخميس المقبل.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لا يفكر في الوقت الحالي في الاستغناء عن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، رغم الغضب من تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة ورفض بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استمراره.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن فيريرا لم يحصل على راتبه منذ ثلاثة أشهر، وأن الأزمة المالية التي يمر بها النادي تجعل الشرط الجزائي عائقا كبيرا أمام رحيله، فضلا عن صعوبة التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في المرحلة الحالية.

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة تغريم محمود تريزيجيه لاعب الفريق بعد إصراره على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمس في مباراة الزمالك بالقمة ١٣١.

وقال صلاح الدين في تصريحات خاصة لفيتو: ما تردد حول هذا الشأن غير صحيح تماما.

أضاف: لم نغرم تريزيجيه ولم نناقش الأمر من الأساس وأي حديث حول هذا الشأن (أي كلام طبعا).

يذكر أن بعض التقارير زعمت اعتزام وليد صلاح الدين مدير الكرة تغريم تريزيجيه بسبب تمسكه بتسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك أمس وهو ما نفاه مدير الكرة بالأهلي جملة وتفصيلا.

ووفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة الميدان الرياضي السعودية: "فإن هناك تأكيدات وصلت من جانب مسئولي الفتح، للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز بثقة النادي فيه، وذلك على الرغم من الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام نظيره القادسية في مسابقة دوري روشن للمحترفين".

وذكرت المصادر:" أن فكرة رحيل جوزيه جوميز عن الفتح غير مطروحة، وهناك رغبة كبيرة في استمراره، وأن الفريق سيعود لتحقيق نتائج إيجابية في دوري روشن للمحترفين خلال الفترة المقبلة".

كان من المنتظر أن يناقش مجلس الزمالك أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة بالإضافة إلى أسباب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز خلال الجولتين الماضيتين.

وقال المصدر: تم إلغاء جلسة مجلس إدارة الزمالك اليوم لعدم التوصل إلى حلول لتدبير مستحقات اللاعبين والجهاز الفني المتأخرة، وهو ما جعل المجلس يرى أن انعقاد الاجتماع في الوقت الحالي لن يحقق أي فائدة.

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل قرار مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والزيادات التي ترتبت على ذلك، في إطار تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة، بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى العاملين نصف الوقت وجميع المدربين بـ«الجيم»، كما تم وضع ضوابط ومعايير لتحسين كفاءة الأداء.



وقال شلبي: إن هذا الأمر تجرى دراسته منذ فترة للوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتحفظ الحقوق لكل شرائح العاملين، وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، الذي وافق على المشروع بالكامل دون النظر للتكلفة المالية التي سوف تتحملها خزينة النادي، هذا بالإضافة إلى استمرار المكافآت التي كانت مقررة في السابق.

وشدد سعد شلبي على أن ما يخص العاملين دومًا يحظى باهتمام وأولوية لدى مجلس الإدارة، لا سيما وأنهم يمثلون منظومة العمل الرئيسية التي تبذل كل الجهد من أجل النادي والحفاظ على ريادته في كل الأوقات.

