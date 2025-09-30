الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليلة عودة مورينيو، تشكيل مباراة تشيلسي وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره بنفيكا البرتغالي في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتحظى المباراة بترقّب واسع، ليس فقط بسبب الطابع التنافسي، بل لكونها تحمل طابعًا خاصًا بعودة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو إلى لندن، لكن هذه المرة على رأس الجهاز الفني لبنفيكا.

تشكيل تشيلسي ضد بنفيكا

الصورة

تشكيل بنفيكا ضد تشيلسي

الصورة

تشيلسي يدخل اللقاء بطموحات كبيرة لمصالحة جماهيره بعد بداية موسم غير مستقرة، ويعوّل على كوكبة من النجوم الشباب الذين قدّموا أداءً ملفتًا في الجولات السابقة. في المقابل، يسعى بنفيكا لإثبات جدارته القارية بقيادة مورينيو، الذي يتطلع إلى كتابة فصل جديد في مسيرته عبر قيادة الفريق البرتغالي نحو المجد الأوروبي.

المدرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أكّد في تصريحات قبل اللقاء أهمية الحفاظ على الانضباط التكتيكي والسيطرة على وسط الملعب، محذرًا من خطورة التحولات السريعة التي يتميز بها بنفيكا. أما مورينيو، فأعرب عن احترامه العميق لتشيلسي، مشيرًا إلى أن العودة إلى ستامفورد بريدج ستكون "عاطفية، لكنها لن تمنعه من القتال من أجل الفوز".

المواجهة تعد بالكثير، سواء على المستوى الفني أو العاطفي، وتُعتبر اختبارًا حقيقيًا لكلا الفريقين في مشوارهما الأوروبي هذا الموسم.

