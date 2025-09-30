جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لا يفكر في الوقت الحالي في الاستغناء عن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، رغم الغضب من تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة ورفض بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استمراره.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن فيريرا لم يحصل على راتبه منذ ثلاثة أشهر، وأن الأزمة المالية التي يمر بها النادي تجعل الشرط الجزائي عائقا كبيرا أمام رحيله، فضلا عن صعوبة التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في المرحلة الحالية.

وأشار المصدر إلى أنه في حال استمرار النتائج السلبية بشكل ملحوظ، فإن الاتجاه سيكون نحو الاستعانة بمدرب محلي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، نظرا للظروف المالية الصعبة.

الزمالك يتعادل مع الجونة ويخسر من الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع الجونة بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء القمة الأخير.

