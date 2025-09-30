هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

حسم نادي الفتح السعودي موقفه من رحيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وتولي تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

موقف جوميز من تدريب الأهلي

ووفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة الميدان الرياضي السعودية:" فإن هناك تأكيدات وصلت من جانب مسئولي الفتح، للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز بثقة النادي فيه، وذلك على الرغم من الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام نظيره القادسية في مسابقة دوري روشن للمحترفين".

وذكرت المصادر:" أن فكرة رحيل جوزيه جوميز عن الفتح غير مطروحة، وهناك رغبة كبيرة في استمراره، وأن الفريق سيعود لتحقيق نتائج إيجابية في دوري روشن للمحترفين خلال الفترة المقبلة".



من جانبه أكدت مصادر مقربة من المدرب جوميز، أن تركيزه الكامل مع نادي الفتح في الوقت الحالي، وهدفه إعادة الفريق للنتائج القوية، مشيرًا إلى أنه لاتوجد أي مفاوضات معه من جانب النادي الأهلي بصورة نهائية خلال الفترة الحالية".



