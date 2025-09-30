الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ارتبط بالأهلي، رسميا توماسبيرج يتولى قيادة بوجون شتشيتسين لمدة 3 مواسم

توماس توماسبيرج،
توماس توماسبيرج، فيتو

أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي يوم الثلاثاء تعيين المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج مديرا فنيا للفريق، بعد ارتباط اسمه خلال الأيام الماضية بتدريب النادي الأهلي.

ووقع توماسبيرج عقدا مع النادي البولندي يمتد لثلاثة مواسم، ليقود الفريق رسميا بداية من الموسم الحالي.

وقاد المدرب الحصة التدريبية الأولى لفريقه الجديد مباشرة عقب توقيع العقود، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للحديث عن خططه المستقبلية مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

