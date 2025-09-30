الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ريال مدريد يكتسح ألماتي 5-0 في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

فاز ريال مدريد على كيرات ألماتي بخمسة أهداف دون رد في مباراة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول للنادي الملكي من علامة الجزاء بالدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثاني والثالث ثم سجل كامافينجا رابع الأهداف ثم اختتم إبراهيم دياز الخماسية قبل نهاية اللقاء بدقائق.

تشكيل ريال مدريد أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن،ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

May be an image of 1 person, playing football, playing soccer and text that says 'STARTINGXI ALINEACIÓN 1 Courtois 17 19 Asencio 24 Huijsen 4 Alaba 20 Fran García 14 Tchouameni D. Ceballos 15 Arda Güler 30 Mastantuono Vini Jr. 10 Mbappé HTaoTHлbl 4 FIFK 7 Xabi Alonso Emirates FLY BETTER 13 Lunin 29 Javi Navarro 5 Bellingham 6 6 Camavinga 8 8 Valverde 9 Endrick 11 Rodrygo 16 Gonzalo 18.Carreras 21 Brahim 35 35D.Jiménez D. Jiménez'


ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف.

 

قائمة ريال مدريد 

وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

 

 

 

الجولة الثانية براهيم دياز تشكيل ريال مدريد دوري ابطال اوروبا ريال مدريد ريال مدريد أمام كيرات

