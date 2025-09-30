كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي مونديال الأندية

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز أمام نظيره برشلونة بنتيجة (26-21)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في القاهرة.

وأقيمت مباراة الأهلي وبرشلونة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وشهدت حضورا جماهيريا لمساندة القلعة الحمراء أمام العملاق الإسباني.

بهذه النتيجة يتحول الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية والمركز الثالث أمام فريق ماجديبورج الألماني يوم الخميس المقبل.

وسبق وحقق الأهلي الفوز على برشلونة في مباراة الميدالية البرونزية بالنسخة الماضية من بطولة العالم لأندية كرة اليد.

وتأهل الأهلي إلى قبل نهائي بطولة العالم لأندية كرة اليد كأحسن فريق حقق المركز الثاني في المجموعات الثلاثة متفوقا على الزمالك والشارقة بفارق الأهداف.

