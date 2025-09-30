تطبيق الحد الأدني للأجور، سعد شلبي يكشف تفاصيل الهيكلة الإدارية والمالية بالأهلي

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل قرار مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والزيادات التي ترتبت على ذلك، في إطار تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة، بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى العاملين نصف الوقت وجميع المدربين بـ«الجيم»، كما تم وضع ضوابط ومعايير لتحسين كفاءة الأداء.

وقال شلبي: إن هذا الأمر تجرى دراسته منذ فترة للوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتحفظ الحقوق لكل شرائح العاملين، وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، الذي وافق على المشروع بالكامل دون النظر للتكلفة المالية التي سوف تتحملها خزينة النادي، هذا بالإضافة إلى استمرار المكافآت التي كانت مقررة في السابق.

وشدد سعد شلبي على أن ما يخص العاملين دومًا يحظى باهتمام وأولوية لدى مجلس الإدارة، لا سيما وأنهم يمثلون منظومة العمل الرئيسية التي تبذل كل الجهد من أجل النادي والحفاظ على ريادته في كل الأوقات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

