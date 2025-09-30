وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة تغريم محمود تريزيجيه لاعب الفريق بعد إصراره على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمس في مباراة الزمالك بالقمة ١٣١.

وقال صلاح الدين في تصريحات خاصة لفيتو: ما تردد حول هذا الشأن غير صحيح تماما.

أضاف: لم نغرم تريزيجيه ولم نناقش الأمر من الأساس وأي حديث حول هذا الشأن (أي كلام طبعا).

يذكر أن بعض التقارير زعمت اعتزام وليد صلاح الدين مدير الكرة تغريم تريزيجيه بسبب تمسكه بتسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك أمس وهو ما نفاه مدير الكرة بالأهلي جملة وتفصيلا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

