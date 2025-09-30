الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تعادل الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة السد القطري وضيفه الشارقة الإماراتي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

السد يتعادل مع الشارقة

سجل أكرم عفيف هدف تقدم السد عند الدقيقة 18، قبل أن يتعادل كايو لوكاس للشارقة في الدقيقة 73.

ورفع السد رصيده للنقطة الثانية في المركز السادس بعدما كان قد تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى، أما الشارقة فوصل للنقطة 4 في المركز الثالث، حيث كان قد فاز في الجولة الماضية على الغرافة القطري 4-3.

