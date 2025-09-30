وزير الرياضة يدعم منتخب 20 سنة قبل لقاء نيوزيلندا في كأس العالم

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءً مع لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة عبر تقنية “الكونفرانس”، وذلك قبل ساعات من مباراتهم المهمة أمام نيوزيلندا، حثهم فيه على ضرورة القتال في الملعب وتقديم أداء يليق باسم ومكانة مصر الكروية، التي سبق لها إحراز برونزية كأس العالم للشباب، مؤكدًا لهم أنهم سيكونون الجيل الأولمبي لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وعليهم العمل بجد لتشريف الكرة المصرية.

وزير الرياضة يدعم منتخب 20 سنة

وقال وزير الشباب والرياضة للاعبين إن كل الأجواء الإيجابية تحيط بهم في ظل دعم الدولة، ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، الذي حرص على تواجد المنتخب قبل انطلاق البطولة بأسبوعين، وخوض معسكر نموذجي، وصرف كافة المكافآت والمستحقات الخاصة بالمنتخب، مؤكدًا أنه لا توجد أية معوقات لتحقيق حلم الجماهير بالتواجد القوي في المعترك العالمي.

ومن جانبه، حرص حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في تشيلي، والكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وكاباكا قائد المنتخب، وجميع أفراد البعثة على توجيه الشكر للوزير، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.