مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سر إلغاء الاجتماع الودي لمجلس الإدارة الذي كان مقررًا عقده اليوم مع كافة الأعضاء.

 

إلغاء جلسة مجلس الزمالك

وكان من المنتظر أن يناقش مجلس الزمالك أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة بالإضافة إلى أسباب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز خلال الجولتين الماضيتين.

 

سبب إلغاء جلسة مجلس الزمالك اليوم

وقال المصدر: تم إلغاء جلسة مجلس إدارة الزمالك اليوم لعدم التوصل إلى حلول لتدبير مستحقات اللاعبين والجهاز الفني المتأخرة، وهو ما جعل المجلس يرى أن انعقاد الاجتماع في الوقت الحالي لن يحقق أي فائدة.

ويأتي قرار الإلغاء في وقت يمر فيه الفريق بمرحلة صعبة بعد التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1 في الجولة الثامنة، ثم الخسارة أمام الأهلي 2-1 في لقاء القمة بالجولة التاسعة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء.

كرة اليد، الزمالك يهزم الشارقة ويحل خامسا في مونديال الأندية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

وكان من المنتظر أن يبحث الاجتماع سبل حل أزمة المستحقات المالية ووضع خطة لتصحيح مسار الفريق قبل المباريات المقبلة، إلا أن قرار الإلغاء أجل مناقشة هذه الملفات إلى موعد لاحق.

