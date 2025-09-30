مخلل الكرنب يعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب ويقوي المناعة

فوائد مخلل الكرنب، مخلل الكرنب من المخللات الشعبية الشهيرة التى اعتادت الأمهات على تخليلها فى المنزل خاصة بعد طهى محشى الكرنب وما تبقى يتم تخليله.

وفوائد مخلل الكرنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية ولكن معظم عاشقه لا ينظرون لأهميته الصحية بقدر مذاقه الشهى الذى يضفى مذاق مميز الطعام.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن مخلل الكرنب من الأطعمة الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة في الكثير من المطابخ حول العالم، خاصة في الدول العربية والآسيوية والأوروبية، فهو ليس مجرد مقبلات أو طبق جانبي يضيف نكهة مميزة إلى الطعام، بل يعد مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النافعة للجسم.

فوائد مخلل الكرنب

وأضاف حلمي، ويمتاز بخصائصه الصحية التي تعود بالفائدة على الجهاز الهضمي والمناعة وصحة القلب، فضلا عن كونه غذاء منخفض السعرات الحرارية، ومن فوائد مخلل الكرنب:-

يعتبر مخلل الكرنب من الأغذية المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تعزيز توازن البكتيريا في الأمعاء، وهذا التوازن يساهم فى تحسين عملية الهضم، وتخفيف مشاكل القولون مثل الانتفاخ والغازات، والوقاية من الإمساك المزمن، ودعم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

وجود البروبيوتيك في مخلل الكرنب يلعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة، إذ إن الأمعاء تعد مركز رئيسي للمناعة في الجسم، كما أن الكرنب غني بفيتامين C، المعروف بقدرته على مقاومة العدوى وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب الجراثيم والفيروسات.

يحتوي مخلل الكرنب على مركبات نباتية طبيعية وألياف غذائية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتقليل خطر تصلب الشرايين، وتنظيم ضغط الدم بفضل البوتاسيوم الموجود في الكرنب.

يحتوي الكرنب على مركبات قوية مثل الأنثوسيانين وفيتامين C وفيتامين A، وهي مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم، وهذا يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

الكرنب مصدر مهم لفيتامين K الذي يلعب دور رئيسي في تحسين صحة العظام، وزيادة كثافتها، والوقاية من هشاشة العظام عند التقدم في العمر.

مخلل الكرنب منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، لذلك فهو خيار مناسب لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

أشارت بعض الدراسات إلى أن البروبيوتيك الموجود في الأطعمة المخمرة مثل مخلل الكرنب قد يساهم في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، نظرا لارتباط صحة الأمعاء الوثيق بصحة الدماغ فيما يعرف بـ"محور الأمعاء-الدماغ".

الألياف الموجودة في مخلل الكرنب تساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم، مما يساهم في تحسين مستويات السكر والسيطرة عليها، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة يعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد على تقليل التجاعيد ويحافظ على نضارة الجلد وحيويته.

تناول الأطعمة المخمرة بشكل عام مثل مخلل الكرنب يرتبط بتحسين جودة الحياة، وتقليل الالتهابات المزمنة، ودعم صحة الأعضاء الحيوية، مما يساهم في تعزيز طول العمر بصحة جيدة.

نصائح لتناول مخلل الكرنب بآمان

وتابع، أنه على الرغم من فوائد مخلل الكرنب العديدة، إلا أنه يجب الاعتدال في تناول مخلل الكرنب، خاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم نتيجة عملية التخليل، كما ينصح بغسله قليلا قبل تناوله لتقليل كمية الملح.

