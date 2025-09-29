فوائد الطماطم، تحمي من أمراض القلب وسرطان البروستاتا

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضراوات الشعبية الشهيرة على مستوى العالم وتستخدم في صناعة الصوصات والطهى والمقبلات.

وفوائد الطماطم، عديدة فهى غنية بنسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطماطم من أكثر الخضراوات انتشارا في العالم، وتعتبر عنصر أساسي في المطبخ العربي والعالمي، سواء في السلطات أو الصلصات أو العصائر وحتى في الأطباق المطبوخة، وهي ليست مجرد مكون غذائي لإضفاء الطعم واللون على الطعام، بل كنز غذائي وصحي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تمنح الجسم فوائد عديدة.

القيمة الغذائية للطماطم

وأضافت منى، تحتوي الطماطم على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية، مثل:

فيتامين C الذي يقوي المناعة ويحافظ على نضارة البشرة.

فيتامين A المفيد للعينين وصحة الجلد.

فيتامين K الضروري لصحة العظام وتجلط الدم.

البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

الألياف التي تدعم الهضم وتقي من الإمساك.

مضاد الأكسدة القوي الليكوبين الذي يمنح الطماطم لونها الأحمر ويحمي الجسم من العديد من الأمراض.

فوائد الطماطم

فوائد الطماطم الصحية

وتابعت، أن من فوائد الطماطم التى تدفعنا لتناولها:-

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والطماطم غنية بالليكوبين والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، كما أن تناولها بانتظام يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يحافظ على صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بالجلطات.

الوقاية من السرطان، ومضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم، وعلى رأسها الليكوبين وفيتامين C، تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي تساهم في الوقاية من أنواع عدة من السرطان، مثل سرطان البروستاتا والقولون والمعدة.

دعم صحة العين، واحتواء الطماطم على فيتامين A والبيتا كاروتين يجعلها مفيدة لحماية العينين من أمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، كما أنها تساهم في تقوية النظر خاصة في الليل.

تعزيز نضارة البشرة والشعر، والطماطم تعتبر من أسرار الجمال الطبيعية، فهي تحتوي على فيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد، كما أن مضادات الأكسدة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، في حين أن المعادن الموجودة بها مثل الحديد والزنك تساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

تحسين عملية الهضم، والألياف الموجودة في الطماطم تدعم حركة الأمعاء، وتساعد على الوقاية من الإمساك وتنظيم الهضم، كما أنها تعمل على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من أمراض القولون.

تقوية المناعة، والطماطم غنية بفيتامين C وبعض المركبات النباتية التي تحفز عمل كريات الدم البيضاء، مما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات ونزلات البرد والأمراض المعدية.

ضبط مستوى السكر في الدم، وتناول الطماطم بانتظام يساعد مرضى السكري على تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل غناها بالألياف ومضادات الأكسدة التي تقلل من مقاومة الأنسولين.

دعم صحة العظام، واحتوائها على فيتامين K والكالسيوم يجعل الطماطم غذا مهم لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة خاصة عند كبار السن.

