فوائد أبو فروة، يقوي المناعة والعظام ويحمي من أنيميا فقر الدم

فوائد أبو فروة، أبو فروة من المكسرات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وله عشاق كثيرون ويتم تناوله عادة مشويًّا.

وفوائد أبو فروة، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن أبو فروة أو الكستناء يعد من الثمار الشتوية المحببة للكثيرين، وهو من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة التي تمنح الجسم الطاقة والدفء في الأجواء الباردة، ويتميز بمذاقه الحلو وقوامه الطري بعد الشوي أو السلق، كما يدخل في إعداد العديد من الأطباق والحلويات.

عناصر غذائية مهمة موجودة في أبو فروة

واضافت مرام، أن أبو فروة يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم الطاقة بشكل تدريجي، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين C، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور، والمنجنيز، وأخيرًا يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

فوائد أبو فروة

وتابعت، أن من فوائد أبو فروة:

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

احتوائه على البوتاسيوم يعزز تنظيم ضغط الدم.

الألياف الموجودة به تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الألياف الموجودة فيه تحسن من حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، وتساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

لاحتوائه على فيتامين C الذي يحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، يحمي الجسم من نزلات البرد والعدوى الموسمية.

الكربوهيدرات المعقدة تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة، لذلك يعتبر غذاء مناسب في فصل الشتاء.

غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن مهمة لنمو العظام وتقويتها، ويساهم في الوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

وجود فيتامينات B خاصة فيتامين B6 وحمض الفوليك يساعد في تحسين وظائف الدماغ، ويساهم في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

مؤشره الجلايسيمي منخفض نسبيا، مما يجعله مهم للتحكم في مستويات السكر بالدم عند تناوله باعتدال.

يحتوي على ألياف تعزز الإحساس بالشبع، ما يساعد على تقليل تناول الطعام، وسعراته الحرارية أقل مقارنة ببعض المكسرات الأخرى.

فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة.

المعادن مثل الزنك والنحاس تساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

يحتوي على الحديد الذي يدخل في تكوين كريات الدم الحمراء، ويساعد على الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

يجب تناوله باعتدال لتجنب زيادة السعرات الحرارية، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه المكسرات بما فيها الكستناء، لذا يجب الحذر.

