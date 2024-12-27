فوائد الكرنب، يقلل الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب

الكرنب هو غذاء مغذي غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين ك وبيتا كاروتين، كما يحتوي على عناصر غذائية يمكنها دعم صحة العين وإدارة الوزن وصحة القلب والمزيد.

الكرنب غني بالعناصر الغذائية الدقيقة ومضادات الأكسدة المهمة، وهو من أكثر الخضروات الورقية المغذية المتوفرة، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة، بعضها له خصائص طبية قوية، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

فوائد الكرنب الصحية

والكرنب هو نبات صليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل.

هناك العديد من أنواع الكرنب المختلفة، ويمكن أن تكون الأوراق خضراء أو أرجوانية، ولها شكل ناعم أو مجعد.

يحتوي كوب واحد، أو 21 جرامًا (جم)، من الكرنب الخام على:

السعرات الحرارية: 7

الكربوهيدرات: 1 جم

الألياف: 1 جم

فيتامين ك: 68% من القيمة اليومية (DV)

فيتامين سي: 22% من القيمة اليومية

المنجنيز: 8% من القيمة اليومية

فيتامين أ: 6% من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 5% من القيمة اليومية

الكالسيوم: 4% من القيمة اليومية

وتحتوي كل حصة أيضًا على كمية صغيرة من حمض الفوليك وفيتامين ب6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

إن إضافة المزيد من الكرنب إلى النظام الغذائي هي طريقة رائعة لتعزيز تناول هذه الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلى جانب العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

يوفر مضادات الأكسدة القوية

مثل الخضروات الورقية الأخرى، يحتوي الكرنب على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة.

وتشمل هذه المواد البيتا كاروتين وفيتامين سي، بالإضافة إلى العديد من الفلافونويد والبوليفينول.

مضادات الأكسدة هي مواد تساعد في مكافحة الضرر التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة في الجسم.

ويُعتقد أن الضرر التأكسدي من بين العوامل الرئيسية المسببة للشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

ويحتوي كذلك على الفلافونويد كيرسيتين وكايمبفيرول، والتي توجد بكميات كبيرة نسبيًا في الكرنب، والتي ربطتها الأبحاث بالمساعد في تخفيف الالتهاب ودعم صحة القلب وإبطاء نمو الخلايا السرطانية والحماية من الأمراض المزمنة.

مصدر ممتاز لفيتامين سي

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء والتي تخدم العديد من الوظائف الحيوية في خلايا الجسم، وهو ضرورى لتخليق الكولاجين، وهو البروتين البنيوي الأكثر وفرة في الجسم.

ويحتوي الكرنب على فيتامين سي أكثر من معظم الخضروات الأخرى، حيث يحتوي على حوالي ثلاثة أضعاف ما يحتويه السبانخ والكرنب الأخضر.

هذا يجعل الكرنب إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب الفواكه والخضروات الأخرى الغنية بفيتامين سي.

يخفض مستويات الكوليسترول

يؤدي الكوليسترول العديد من الوظائف المهمة في الجسم.

على سبيل المثال، يتم استخدامه لصنع الأحماض الصفراوية، وهي مواد تساعد الجسم على هضم الدهون.

يحول الكبد الكوليسترول إلى أحماض صفراوية، والتي يتم إطلاقها بعد ذلك في الجهاز الهضمي كلما تناولت وجبة غنية بالدهون.

عندما يتم امتصاص كل الدهون وتؤدي الأحماض الصفراوية غرضها، يتم إعادة امتصاصها في مجرى الدم واستخدامها مرة أخرى.

يمكن لبعض المواد الموجودة في الكرنب أن ترتبط بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي وتمنع إعادة امتصاصها، وهذا يقلل من إجمالي كمية الكوليسترول في الجسم.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 149 شخصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أن تناول 14 جرامًا من مسحوق الكالي يوميًا لمدة 8 أسابيع يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، جنبًا إلى جنب مع ضغط الدم، ودهون البطن، ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام

وفقًا للدراسات، فإن طهي الكرنب بالبخار يزيد بشكل كبير من تأثير ربط الأحماض الصفراوية، كما يكون أقوى بنسبة 13% من الكوليسترامين، وهو عقار خافض للكوليسترول يعمل بطريقة مماثلة

مصدر ممتاز لفيتامين ك

فيتامين ك هو عنصر غذائي مهم، فهو ضروري للغاية لتخثر الدم، ويفعل ذلك عن طريق "تنشيط" بعض البروتينات ومنحها القدرة على ربط الكالسيوم.

يعمل عقار الوارفارين المضاد للتخثر المعروف في الواقع عن طريق منع وظيفة هذا الفيتامين، والكرنب هو مصدر ممتاز لفيتامين ك، حيث يحتوي كوب واحد خام على ما يقرب من 70% من الكمية اليومية الموصى بها.

شكل فيتامين ك في الكرنب هو K1، وهو مختلف عن فيتامين ك2. يوجد فيتامين ك2 في الأطعمة المصنوعة من فول الصويا المخمرة وبعض المنتجات الحيوانية وقد يساعد في الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام.

يحتوي على مركبات مضادة للسرطان

السرطان هو حالة تتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا، ويحتوي الكرنب في الواقع على مركبات يُعتقد أنها لها تأثيرات وقائية ضد السرطان.

أحد هذه المركبات هو السلفورافان، وهي مادة ثبت أنها تساعد في منع تكوين السرطان على المستوى الجزيئي.

كما يحتوي أيضًا على إندول-3-كاربينول، وهي مادة أخرى يُعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان.

أظهرت الدراسات أن قد تعمل الخضروات الصليبية (بما في ذلك الكرنب) على خفض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان بشكل كبير.

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