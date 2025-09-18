فوائد الكرنب، يقوي العظام والمناعة ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد الكرنب، الكرنب من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وبعض الدول العربية وأيضا يستخدم فى عمل السلطات وله عشاق كثيرون.

وفوائد الكرنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وفى مصر يقدم محشى وهى أكلة مصرية لا جدال عليها يعشقها الكبار والصغار.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكرنب أو الملفوف من الخضروات الورقية الشهيرة التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية وتعدد فوائدها الصحية، وهو يدخل ضمن عائلة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، ويحتوي الكرنب على مزيج غني من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله عنصر مهم في الأنظمة الغذائية الصحية.

القيمة الغذائية للكرنب

وأضافت منى، أن الكرنب غني بالعناصر الغذائية الأساسية، منها:-

فيتامين C

فيتامين K

فيتامينات B خاصة B6 وB9

الكالسيوم

البوتاسيوم

المغنيسيوم

الحديد

منخفض في السعرات الحرارية، ما يجعله مناسب للأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن

فوائد الكرنب الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكرنب التى تدفعنا لتناوله:-

بفضل محتواه المرتفع من فيتامين C، يعزز الكرنب مناعة الجسم، ويساعد في حماية الخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مركباته النباتية مثل “السلفورافان” تدعم مقاومة الجسم للالتهابات.

يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وتحمي الأوعية الدموية من التصلب، والألياف الغذائية في الكرنب تساهم في خفض الكوليسترول وتحسين تدفق الدم.

الألياف الموجودة في الكرنب تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يحتوي أيضا على مركبات بروبيوتيك طبيعية، خاصة في الكرنب المخمر مثل مخلل الملفوف، التي تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الكرنب غني بمركبات الكبريت العضوية (الجلوكوزينات) التي أظهرت دراسات أنها قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي، ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي الخلايا من التلف.

يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها.

الكرنب قليل السعرات وعالي الألياف، ما يمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، وإدخاله في السلطات أو الشوربات يساعد في التحكم بالسعرات اليومية.

الألياف ومضادات الأكسدة في الكرنب تساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، ما يجعله خيار جيد لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

فيتامين C الموجود في الكرنب ضروري لإنتاج الكولاجين، مما يساعد على مرونة الجلد وحمايته من التجاعيد، ومضادات الأكسدة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والعوامل البيئية.

يحتوي الكرنب، خاصة الكرنب الأخضر، على مركبات اللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة الشبكية وتقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

مركبات الكبريت والكلوروفيل في الكرنب تدعم وظائف الكبد وتساعد على إزالة السموم من الجسم.

نصائح لتناول الكرنب بآمان

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الكرنب، منها:-

تناول الكرنب طازج في السلطات، أو مطبوخ بالبخار، أو إضافته للشوربات واليخنات.

من الأفضل عدم الإفراط في طهيه للحفاظ على عناصره الغذائية.

يفضل تناوله بكميات معتدلة لمن يعانون من مشاكل الغدة الدرقية، لأن الإكثار من الخضروات الصليبية نيئة قد يؤثر على امتصاص اليود.

