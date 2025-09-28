الأحد 28 سبتمبر 2025
فوائد جوزة الطيب، يحسن جودة النوم ويعزز صحة الكبد

جوزة الطيب
جوزة الطيب

فوائد جوزة الطيب، جوزة الطيب من الأعشاب الشهيرة التى حيرت العلماء وفقهاء الدين فهي ذات نكهة خاصة ومميزة، والإكثار منها يسبب حالة من السعادة والتركيز.

وفوائد جوزة الطيب، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بكميات قليلة جدا.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن جوزة الطيب من التوابل العطرية الشهيرة التي تستخدم منذ مئات السنين في الطبخ والعلاجات التقليدية، حيث تتميز برائحتها الزكية وطعمها الدافئ الذي يضيف نكهة مميزة للأطعمة والحلويات، إضافة إلى ذلك، فهي غنية بالزيوت الطيارة والمركبات الفعالة التي تمنحها فوائد صحية عديدة، ولكن يجب الانتباه إلى أن استخدامها يجب أن يكون بكميات معتدلة لتجنب أضرارها المحتملة.

فوائد جوزة الطيب 
فوائد جوزة الطيب للصحة 

فوائد جوزة الطيب للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد جوزة الطيب للصحة:-

  • تساعد جوزة الطيب على تحسين عملية الهضم بفضل خصائصها الطاردة للغازات.
  • تعمل على تقليل الانتفاخ والاضطرابات الهضمية مثل الإمساك والإسهال الخفيف.
  • تساهم زيوتها الطيارة في تنشيط إفراز العصارات الهضمية مما يحسّن امتصاص الغذاء.
  • تحتوي جوزة الطيب على مركبات مثل الميريستيسين والإليميسين التي تعزز النشاط العصبي.
  • تساعد على تحسين التركيز والذاكرة وتحفيز القدرة على التفكير بصفاء.
  • استخدمت تقليديا كمهدئ خفيف يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر.
  • لجوزة الطيب خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعلها فعالة في مكافحة الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة.
  • تدخل زيوتها في بعض معاجين الأسنان وغسولات الفم الطبيعية، وتساعد في تقليل التهابات اللثة وتسوس الأسنان عند الاستخدام الموضعي.
  • تساهم في تنقية الجسم من السموم عبر تحفيز الكبد على أداء وظائفه بفعالية، ولها دور في تحسين وظائف الكلى والتقليل من خطر تكون الحصوات، وتحتوي على مضادات أكسدة تحمي أنسجة الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
  • تستخدم جوزة الطيب في الطب التقليدي كمسكن طبيعي للألم وخاصة آلام المفاصل والعضلات، ويدخل زيت جوزة الطيب في التدليك لعلاج الروماتيزم وآلام الظهر والرقبة، وخصائصها المضادة للالتهابات تجعلها مفيدة لتقليل التورم والتهيج.
  • استخدمت جوزة الطيب منذ القدم كعلاج للأرق واضطرابات النوم، وتناول كمية صغيرة منها مع كوب حليب دافئ يساعد على الاسترخاء والنوم بعمق.
  • تساعد مضادات الأكسدة في جوزة الطيب على مقاومة علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد، ويمكن استخدامها في وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة، وخصائصها المضادة للبكتيريا تساعد في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية الخفيفة.
  • تساهم في تنشيط الدورة الدموية بفضل زيوتها العطرية، وتحتوي على مركبات تساعد في تقليل ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية، وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار عند الاعتدال في استخدامها.
  • غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، والمغنيسيوم، والزنك التي تدعم جهاز المناعة، ومركباتها الفعالة تساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية.
  • تدخل في تحضير العطور والمستحضرات التجميلية لاحتوائها على زيوت طيارة ذات رائحة عطرة.
  • تستخدم في الطهي لإضافة نكهة مميزة للشوربات، الصلصات، الحلويات والمشروبات.

الكميات المسموح بها لتناول جوزة الطيب بأمان 

وتابع، أنه يجب ألا تتجاوز الكمية اليومية من جوزة الطيب نصف ملعقة صغيرة، لأن الإفراط فيها قد يسبب دوار وصداع وأعراض سامة، والفئات التي يجب أن تحذر، يفضل أن تتجنب الحوامل والمرضعات الإفراط في تناولها لتفادي أي آثار جانبية على الأم أو الجنين.

txt

الجريدة الرسمية
