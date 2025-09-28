الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

الاعتداء على طبيب
الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال، فيتو

تفحص أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على "طبيب مسالك" بالسب والقذف داخل مستشفى سيد جلال في باب الشعرية.

وتقوم أجهزة الأمن بتحديد الأشخاص الموجودين بالمقطع لضبطتهم والتأكد من مدى حقيقته.

وانتشر الفيديو الذي رصد الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة والتحقيق معهم.


ووثق الفيديو قيام أسرة المريض بتكسير الأدوية الموجودة في الاستقبال، وخلع أحد السيدات  حذاءها “الشبشب” وتعدت على مسئول قسم الطوارئ، كما قام أحد مرافقيها بسب الطبيب قائلا: “أنت لازم تموت النهارده يا فلاح".


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طبيب مسالك مستشفي سيد جلال مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالخسارة أمام اليابان بثنائية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads