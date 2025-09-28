أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

تفحص أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على "طبيب مسالك" بالسب والقذف داخل مستشفى سيد جلال في باب الشعرية.

وتقوم أجهزة الأمن بتحديد الأشخاص الموجودين بالمقطع لضبطتهم والتأكد من مدى حقيقته.

وانتشر الفيديو الذي رصد الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة والتحقيق معهم.



ووثق الفيديو قيام أسرة المريض بتكسير الأدوية الموجودة في الاستقبال، وخلع أحد السيدات حذاءها “الشبشب” وتعدت على مسئول قسم الطوارئ، كما قام أحد مرافقيها بسب الطبيب قائلا: “أنت لازم تموت النهارده يا فلاح".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.