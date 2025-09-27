اليوم، الحكم على "توربيني البحيرة" في اختطاف طفل والاعتداء عليه بكفر الدوار

تصدر محكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت 27 سبتمبر، حكمها على محمد صابر السيد، المعروف إعلاميًّا بـ"توربيني البحيرة"، في اتهامه بخطف طفل واحتجازه والاعتداء عليه بمدينة كفر الدوار.



وكانت المحكمة قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم لحضور من محبسه، مع تغريم مأمور سجن البحيرة 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة وإحضار المتهم.

وترأس الجلسة المستشار شريف كامل مصطفى عدلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد.



في جلسة 29 يونيو الماضي، أحالت المحكمة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، على خلفية اتهامه بالخطف بالتحايل لطفل حيث قدم له كوب عصير يحتوي على مواد مخدرة، واحتجزه لمدة 9 ساعات متواصلة، ثم اعتدى عليه أثناء فقدانه الوعي.



كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، قد أصدرت في 21 أغسطس الماضي حكمًا بإعدام محمد صابر السيد، على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، والابتزاز، والسرقة، وهتك عرض ثلاثة أطفال بمدينة كفر الدوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.