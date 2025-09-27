السبت 27 سبتمبر 2025
اليوم، الحكم على "توربيني البحيرة" في اختطاف طفل والاعتداء عليه بكفر الدوار

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر محكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت 27 سبتمبر، حكمها على محمد صابر السيد، المعروف إعلاميًّا بـ"توربيني البحيرة"، في اتهامه بخطف طفل واحتجازه والاعتداء عليه بمدينة كفر الدوار.


وكانت المحكمة قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم لحضور من محبسه، مع تغريم مأمور سجن البحيرة 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة وإحضار المتهم.

وترأس الجلسة المستشار شريف كامل مصطفى عدلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد.


في جلسة 29 يونيو الماضي، أحالت المحكمة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، على خلفية اتهامه بالخطف بالتحايل لطفل حيث قدم له كوب عصير يحتوي على مواد مخدرة، واحتجزه لمدة 9 ساعات متواصلة، ثم اعتدى عليه أثناء فقدانه الوعي.


كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، قد أصدرت في 21 أغسطس الماضي حكمًا بإعدام محمد صابر السيد، على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، والابتزاز، والسرقة، وهتك عرض ثلاثة أطفال بمدينة كفر الدوار.

