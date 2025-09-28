الأحد 28 سبتمبر 2025
12 تخصصا، محافظ القليوبية يتفقد أعمال قافلة طبية مجانية بمركز شباب طوخ

محافظ القليوبية خلال زيارته للقافلة، فيتو

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بمركز شباب طوخ، لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع "مصرف الحصة" بطوخ

محافظ القليوبية يتفقد  أعمال القافلة الطبية المجانية بمركز شباب طوخ 

رافق محافظ  القليوبية خلال الجولة  اللواء ايهاب سراج السكرتير العام  الدكتور محمد جمال وكيل المديرية، وكان في استقبالهم الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية بطوخ الدكتورة نشوي سنوسي.

وضمت القافلة الطبية عددًا من التخصصات شملت: الباطنة – الجلدية – الجراحة – العظام – النساء – الأطفال – القلب – الصدر – الأسنان – المخ والأعصاب – الرمد – تنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات إضافية مثل: أشعة تليفزيونية على القلب، أشعة عادية على العظام، معمل تحاليل دم، ومعمل تحاليل طفيليات.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة القليوبية ووزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية المجانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في القرى والمراكز.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص محافظة القليوبية ووزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المجانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في القرى والمراكز، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والقوات المسلحة على تعاونهم في خدمة أهالي المحافظة.
 

 

