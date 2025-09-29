ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على كنيسة بولاية ميشيجان الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في حادث إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق داخل كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيجان، حسب إعلان السلطات المحلية.

تحركت قوات الشرطة بسرعة لتنهي حياة المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما وينحدر من مدينة قريبة، دون أن تكشف عن دوافع الجريمة حتى الآن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث بأنه "مروع"، مؤكدا عبر منصة تروث سوشال: "يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة".

بدوره، أفاد قائد الشرطة المحلية وليام ريني خلال مؤتمر صحفي أن المهاجم اقتحم أبواب الكنيسة الأمامية بسيارته، ثم بدأ بإطلاق النار على الحاضرين مستخدما سلاحا أوتوماتيكيا.

وشارك مئات الأشخاص في القداس أثناء وقوع الحادث، وفقا لما أوضحته الشرطة.

وبحسب التحقيقات الأولية، تعمد المهاجم إشعال النيران داخل الكنيسة قبل أن يتدخل رجال الشرطة ويقتلوه.

ونقل عشرة مصابين إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه، بحسب المسؤولين.

وتم احتواء الحريق، فيما شددت السلطات على احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وصرحت جارت للكنيسة بأن زوجها سمع صرخات واستغاثات امرأة تطلب النجدة.

كما انتشر عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي للمشاركة في التحقيقات، وفق ما أفاد المدير كاش باتيل عبر منصة إكس.

