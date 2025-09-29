الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة وتعدٍ على طلاب مدرسة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام بعض الأشخاص بالتعدي على طلاب إحدى المدارس وتهديدهم بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما طالبان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتهما أقرا أنه بتاريخ 24 الجاري، وأثناء اصطحابهما لشقيقتيهما إلى المدرسة محل الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين إحدى السيدات التي اعتقدت قيامهما بمضايقة الطالبات أمام المدرسة، فتطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بدفعها.

أوضح الطالبان أنه تم التصالح مع السيدة عقب ذلك، وبسؤالها أقرت بما جاء بأقوالهما، مؤكدة عدم تحريرها محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

