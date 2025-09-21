الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

تغريم مرتضى منصور 30 ألف جنيه في قضايا سب وقذف

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد، بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

تعود القضية إلى واقعة قيام المخرج خالد يوسف

تعود القضية إلى واقعة قيام المخرج خالد يوسف، بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد مرتضى منصور، وبعد تحقيقها في البلاغ قامت بإحالته للمحاكمة بتهمة ارتكابه جريمة السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض في حق المخرج خالد يوسف وزوجته.

