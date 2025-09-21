تغريم مرتضى منصور 30 ألف جنيه في قضايا سب وقذف

قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد، بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

تعود القضية إلى واقعة قيام المخرج خالد يوسف

تعود القضية إلى واقعة قيام المخرج خالد يوسف، بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد مرتضى منصور، وبعد تحقيقها في البلاغ قامت بإحالته للمحاكمة بتهمة ارتكابه جريمة السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض في حق المخرج خالد يوسف وزوجته.

