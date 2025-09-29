أمن البحر الأحمر ينظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من ضباط وأفراد الشرطة من قوة المديرية.

ولاقت الحملة إشادة من القائمين عليها، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المتبرعين وما قدموه من دور إنساني يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتفعيل المبادرات الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.