حوادث

29 نوفمبر، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في سب مبروك عطية

تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مبروك عطية

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وكان الداعية مبروك عطية قد حرك دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بسبه وقذفه. 

