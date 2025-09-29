29 نوفمبر، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في سب مبروك عطية

تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مبروك عطية

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وكان الداعية مبروك عطية قد حرك دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بسبه وقذفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.