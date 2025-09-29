الإثنين 29 سبتمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمصر الجديدة بسبب خلافات مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالاعتداء على صديقه، مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة.

خلاف مالي ينتهي بجريمة قتل مروعة في مصر الجديدة

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصاب بطعنتين نافذتين، إثر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة. 

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

