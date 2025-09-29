حصاد 24 ساعة، ضبط 99 ألف مخالفة مرورية وحالات تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 99,439 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,810 سائقين، وتبين تعاطي 96 منهم مواد مخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,031 مخالفة مرورية متنوعة، بينها تحميل ركاب مخالف، ومخالفات تتعلق بشروط التراخيص والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 154 سائقًا، ثبت تعاطي 9 منهم مواد مخدرة.

كما نجحت الحملات في ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

