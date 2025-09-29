الإثنين 29 سبتمبر 2025
الداخلية تضبط متهما يمارس أعمال البلطجة في فيديو متداول بالإسكندرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال بلطجة ملوحًا بأسلحة بيضاء بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، فيما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وعُثر بحوزته على سلاحين أبيضين استخدمهما في الواقعة.

كما أوضح ذوو المتهم أنه يعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه للعلاج بإحدى مستشفيات الطب النفسي بالإسكندرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

