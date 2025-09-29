القبض على متهم أوهم ضحاياه بنفوذه وقدرته على تأسيس شركات بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بتضرره من شخص أوهمه بنفوذه وقدرته على تأسيس شركات، وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية بدعوى تنفيذ تلك الوعود، إلا أنه لم يفِ بما تعهد به ورفض رد الأموال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

