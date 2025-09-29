ضبط قائد سيارة استعرض برعونة في شوارع الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي يقود برعونة ويؤدي حركات استعراضية بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو.

جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

