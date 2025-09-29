الداخلية تكشف حقيقة فيديو قيادة متهورة لصبية بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد المواطنين من قيام مجموعة من الصبية باستقلال سيارة والسير بها برعونة في كفر الشيخ، حيث جلس أحدهم أعلى مقدمة السيارة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، جرى تحديد وضبط السيارة المشار إليها وتبين أنها سارية التراخيص، وأن مالكها مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، فيما تبين أن قائدها وقت الواقعة نجل المالك وبرفقته أحد أصدقائه.

وأوضح مالك السيارة أن ابنه استولى على المفاتيح خلسة دون علمه لقيادتها للتنزه مع أصدقائه، بينما أقر الصبية بارتكابهم الواقعة لنفس السبب.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها ومستقليها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.