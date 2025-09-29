الإثنين 29 سبتمبر 2025
الداخلية تكشف حقيقة فيديو قيادة متهورة لصبية بكفر الشيخ

ضبط المتهمين، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد المواطنين من قيام مجموعة من الصبية باستقلال سيارة والسير بها برعونة في كفر الشيخ، حيث جلس أحدهم أعلى مقدمة السيارة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، جرى تحديد وضبط السيارة المشار إليها وتبين أنها سارية التراخيص، وأن مالكها مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، فيما تبين أن قائدها وقت الواقعة نجل المالك وبرفقته أحد أصدقائه.

وأوضح مالك السيارة أن ابنه استولى على المفاتيح خلسة دون علمه لقيادتها للتنزه مع أصدقائه، بينما أقر الصبية بارتكابهم الواقعة لنفس السبب.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها ومستقليها.
 

