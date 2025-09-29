الإثنين 29 سبتمبر 2025
لم تردعه حرمة بيوت الله، القبض على عاطل سرق محتويات مسجد بالإسماعيلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية من أحد العاملين بالمسجد باكتشافه الواقعة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات التي جرى ضبطها بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وزارة الداخلية محافظة الإسماعيلية الاسماعيلية مركز شرطة الإسماعيلية

