لم تردعه حرمة بيوت الله، القبض على عاطل سرق محتويات مسجد بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية من أحد العاملين بالمسجد باكتشافه الواقعة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات التي جرى ضبطها بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.