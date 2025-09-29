الإثنين 29 سبتمبر 2025
تأخر حركة قطارات الصعيد لمدة 12 ساعة بعد انقلاب قطار بضائع ببني سويف (فيديو)

شهدت حركة قطارات السكك الحديدية، اليوم الاثنين حالة ارتباك استمرت نحو 12 ساعة، وذلك عقب حادث انقلاب قطار بضائع بالحدود المتاخمة لمحافظة بني سويف.

وتسبب الحادث في تعطل حركة القطارات لساعات طويلة داخل عدد من المحطات الرئيسية، ما أثار استياء المسافرين على خط الوجهين القبلي والبحري في اتجاه القاهرة – أسوان والعكس.

وقع الحادث في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واستمرت أعمال الإصلاح ورفع آثار القطار حتى مساء اليوم.

 ورصدت عدسة “فيتو” جهود فرق الصيانة أثناء العمل على إعادة تشغيل الخط.

وبسبب شلل الحركة في كلا الاتجاهين، اضطرت هيئة السكك الحديدية إلى إيقاف صرف التذاكر لحين استكمال الإصلاحات، مع إتاحة استرجاع قيمة التذاكر للراغبين من الركاب.

 وشهدت محافظة المنيا تكدسات استمرت نحو أربع ساعات نتيجة توقف القطارات.

كما لجأت الهيئة إلى تشغيل جزئي لبعض القطارات في اتجاه واحد فقط، بزمن تقاطر تجاوز ساعة بين كل قطار وآخر، وذلك لتخفيف الأزمة إلى حين عودة الحركة بشكل طبيعي.

 

ومن أبرز القطارات التى شهدت أزمة قطار 185 مقرر وصولة التاسعة صباحا محطة قطار مصر وصل فى الرابعة عصرًا، أما قطار 1009 المقرر وصولة محطة مصر وصل فى السادسة مساءً،أما حركة القطارات القادمة من القاهرة الى أسوان شهدت توقف عدة ساعات.

ارتباك حركة القطارات انقلاب قطار بني سويف حوادث السكك الحديدية مصر تعطل القطارات الوجه القبلي أخبار حوادث القطارات اليوم

