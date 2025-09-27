محافظ بني سويف يعلن تفاصيل المهرجان الرابع للنباتات الطبية (فيديو)

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إطلاق موقع إلكتروني بعشر لغات للتعريف بمهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة، والمقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المهرجان لا يعد مجرد ملتقى للحوار، بل منصة تنفيذية تجمع بين الرؤية الوطنية والخبرة العالمية والطموح المحلي، كما يعكس رسالة واضحة بأن الصعيد بات في قلب التنمية، وأن بني سويف لم تعد فقط محافظة منتجة، بل تخطو بخطوات واثقة لتصبح عاصمة النباتات الطبية والعطرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم، بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، وستيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري ورئيس اللجنة التنظيمية، ومروة صلاح مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية في مصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة.

وقدمت «فيتو» بثًا مباشرًا لكلمة محافظ بني سويف، خلال المؤتمر، حيث أكد على تقديره للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد الدمرداش على استضافته للمؤتمر، ودوره المحوري في دعم تنافسية الصادرات المصرية، باعتباره نموذجًا للربط بين الرؤية الاستراتيجية والعمل التنفيذي، موجهًا الشكر أيضًا للشركاء الدوليين من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومشروع الابتكار الزراعي، داعيًا الجميع للمشاركة في هذه النقلة النوعية لمصر في قطاع النباتات الطبية والعطرية.

كما أشاد محافظ بني سويف، بجهود الفريق التنفيذي بالمحافظة من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والأجهزة المحلية الذين عملوا بروح الفريق وحولوا الرؤية إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن ثمرة لعمل منظم بدأ باستراتيجية واضحة وتواصل عبر مشروعات محددة، لينطلق اليوم نحو آفاق أوسع.

محافظ بني سويف للإعلاميين: أنتم شركاء في التنمية

وخلال المؤتمر، وجه محافظ بني سويف الشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين من مختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في التنمية، ليس مجرد ناقل للحدث وإنما طرف فاعل فيه، قائلًا: "أنتم شركاء في التنمية، أنتم العين التي ترصد التحديات، واللسان الذي يوصل صوت المزارع والمستثمر، والجسر الذي يربط المجتمع المحلي بالأسواق العالمية".

وأضاف المحافظ، أن الإعلام في بني سويف كان دائمًا داعمًا لرؤية المحافظة وموثقًا لإنجازاتها، مشددًا على أهمية دور الإعلاميين كسفراء للمهرجان ومساندين لرسالته الوطنية والتنموية.

