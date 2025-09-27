السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في انقلاب سيارة "فان" ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب  7 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، وذلك إثر انقلاب سيارة "فان باص" على الطريق الصحراوي الشرقي قبل نزلة بني سويف اتجاه محافظة المنيا.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

 

بلاغ حادث انقلاب سيارة فان باص ببني سويف

 

وتعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انقلاب سيارة أجرة "فان باص" بالطريق الصحراوي الشرقي في المنطقة المشار إليها، ما أسفر عن إصابة أفراد أسرة واحدة، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

 

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة ببني سويف

 

وعلى الفور، وجّه الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، وبالفحص، تبين أن قائمة المصابين تضم: ياسر حسن عبد الله، 32 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة، والطفلة سمية علي محمد علي، عامان، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، والطفل علي حسن علي، عام واحد، مصابًا بسحجات وكدمات.

 

كما أصيب حسن علي محمد، 30 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، والطفلة فاطمة حسن علي، 4 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ودينا حسن علي، عام واحد، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، بالإضافة إلى إيمان حسن عبد الله، 27 سنة، التي أصيبت بسحجات وكدمات متفرقة. وجميع المصابين مقيمون بمحافظة سوهاج، وقد جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور وصولهم إلى المستشفى.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، فيما تواصل الأجهزة المعنية ببني سويف متابعة حالة المصابين وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم.

 

