عايشين بخيرها، محافظ بني سويف يشهد اليوم تدشين موسم زراعة البطاطس

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

يشهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، فعاليات تدشين موسم زراعة البطاطس بقرية دلاص بمركز ناصر، وذلك ضمن مشروع "عايشين بخيرها" الذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشروعات الزراعية والتنموية المستدامة.

 

تدشين موسم زراعة البطاطس في قرية دلاص ببني سويف

 

ويُعد المشروع أحد النماذج الرائدة التي تستهدف دعم صغار المزارعين وتطوير الزراعة التعاقدية، إلى جانب دوره في تمكين المرأة الريفية ورفع كفاءتها في مجالات الزراعة والإنتاج، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتدعيم سلاسل القيمة الزراعية.

 

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يمثل قصة نجاح وتجربة ملهمة تعكس حجم التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية من أجهزة تنفيذية وهيئات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، مؤكدًا على أن هذا النهج يتسق بشكل مباشر مع توجهات الدولة في تضافر الجهود لإطلاق مشروعات تحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتضمن استدامة العوائد التنموية على المدى البعيد.

 

محافظ بني سويف: عايشين بخيرها يدعم المرأة مباشرة

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في إقامة مشروعات تنموية متكاملة ومستدامة، تستهدف المرأة المصرية بشكل عام، والمرأة الريفية على وجه الخصوص، بما يعزز دورها الحيوي في المجتمع، ويساعدها على تحقيق استقلال اقتصادي ودعم أسرتها، موضحًا أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع المبادرات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تطوير قرى الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

يُذكر أن مشروع "عايشين بخيرها" يستهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ محافظة بني سويف.

 

تفاصيل استضافة بني سويف لمهرجان النباتات الطبية 

 

وفي سياق آخر، عقد محافظ بني سويف، السبت، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل استضافة المحافظة الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، أكتوبر المقبل، موضحا أن هذه الدورة لن يتم الاكتفاء بعرض الإنتاج أو استعراض التجارب، بل سنطرح منظورًا تكامليًا شاملًا يربط كل حلقات المنظومة: من المزارع الذي يزرع، إلى المصنع الذي يضيف القيمة، إلى الباحث الذي يقدم الحلول، إلى المصدّر الذي يفتح الأسواق، إلى الإعلامي الذي يشارك بفاعلية في خطط الدعم والترويج.

 

