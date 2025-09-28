زراعة بني سويف تنظم زيارات حقلية لزراعات بنجر السكر بمركز إهناسيا

أعلنت مديرية الزراعة ببني سويف، عن تنفيذ زيارات حقلية لزراعات محصول بنجر السكر بناحية قاي بمركز إهناسيا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تكثيف الأنشطة الإرشادية الميدانية، بما يضمن وصول المعرفة والتوصيات الفنية الحديثة بدقة وسرعة إلى جميع المزارعين بمختلف فئاتهم وظروفهم، سعيًا لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وزيادة الإنتاجية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

زراعة بني سويف تنظم زيارات حقلية لزراعات بنجر السكر

وجاء تنفيذ الزيارات تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، حيث ضمت الفعاليات عددًا من الخبراء والمتخصصين في محصول بنجر السكر، من بينهم الدكتور جمعة عرفات، والدكتور سيد "استشاري أمراض النباتات"، والدكتورة ولاء ربيع "أخصائي محصول البنجر" بمركز بحوث سدس، بالإضافة إلى المهندس أحمد جبر مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس طلعت نمر مدير عام إدارة اهناسيا الزراعية، والمهندس أشرف عبد الغني مدير عام المكافحة، والمهندسة سحر سيد مدير المراكز الإرشادية، والمهندس عصام فتحي تمام مدير المركز الإرشادي بقاي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى متابعة حالة الزراعات على الطبيعة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، من خلال شرح أحدث التوصيات الفنية الخاصة بمحصول بنجر السكر، لاسيما ما يتعلق بطرق الري والتسميد والحماية المتكاملة من الآفات والأمراض، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الأراضي الزراعية وظروف المزارعين بالمنطقة، كما تضمنت اللقاءات النقاش المباشر مع المزارعين، والرد على استفساراتهم، وتوضيح الأساليب العلمية المثلى لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

حمودة: نسعى للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأكد وكيل زراعة بني سويف، أن تنظيم مثل هذه الزيارات يأتي في إطار خطة المديرية لتكثيف الأنشطة الميدانية والإرشادية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تُعد هذه الآلية من أهم الأدوات لضمان تطبيق التوصيات العلمية في الحقول بشكل عملي وفعال، الأمر الذي يعزز جهود الدولة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر، الذي يُعد أحد أهم المحاصيل التي تدخل في صناعة السكر ويحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القومي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إلى أن المديرية تحرص على استمرار هذه الأنشطة الإرشادية الموجهة للمزارعين، تأكيدًا لدورها الحيوي في خدمة القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التي تواكب توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

