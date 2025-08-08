فوائد الطماطم، تنظم الشهية وتحمي من الإمساك والشيخوخة

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضراوات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتستخدم في الطهي وعمل المقبلات المختلفة.

وفوائد الطماطم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الطماطم، أو كما تعرف في بعض البلدان بـ"البندورة"، من أكثر الخضراوات انتشارا واستهلاكًا في العالم، وهي عنصر أساسي في المطبخ العربي والعالمي على حد سواء، وتتميز بلونها الأحمر الزاهي، وطعمها اللذيذ الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة، بالإضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية التي تجعلها غذاء صحي ذا فوائد عديدة للجسم.

القيمة الغذائية للطماطم

وأضافت منى، أن الطماطم تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل:

فيتامين C، يقوي جهاز المناعة ويساعد على مكافحة الالتهابات.

فيتامين A، يحافظ على صحة العيون والبشرة.

فيتامين K، مهم لصحة العظام وتجلط الدم.

البوتاسيوم، يحافظ على توازن السوائل ويقي من ارتفاع ضغط الدم.

فوائد الطماطم الصحية

وتابعت، أن من فوائد الطماطم التي تدفعنا لتناولها:

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويحافظ على شباب الخلايا.

تناول الطماطم بانتظام يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.ط، ومنع تراكم الدهون في الشرايين، وتحسين تدفق الدم، مما يقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الطماطم تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مهمان لحماية شبكية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تساعد مضادات الأكسدة في الطماطم على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة المرونة.

الطماطم يمكن استخدامها في أقنعة طبيعية لتفتيح البشرة وتقليل حب الشباب.

الطماطم قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تنظيم الشهية، كما أن محتواها المائي العالي يساعد على ترطيب الجسم.

الألياف الموجودة في الطماطم تساهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بفضل مادة الليكوبين ومضادات الأكسدة الأخرى، تشير الدراسات إلى أن تناول الطماطم قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا والمعدة والرئة.

البوتاسيوم الموجود في الطماطم يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتقليل تأثير الصوديوم في الجسم، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

الطماطم تحتوي على حمض الفوليك، وهو عنصر مهم لنمو الجنين ومنع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي.

للحصول على أكبر قدر من فوائد مادة الليكوبين، يفضل تناول الطماطم المطهية قليلا مع القليل من زيت الزيتون، حيث يساعد الدهون الصحية على امتصاص هذه المادة بشكل أفضل.

