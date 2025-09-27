فوائد الجبنة القريش، كنز من البروتين قليل السعرات لتحسين الصحة وفقدان الوزن

تُعد الجبنة القريش، أو "Cottage Cheese"، من الأغذية الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة كخيار صحي بامتياز، خاصة بين الرياضيين ومتبعي أنظمة فقدان الوزن. هذه الجبنة الطرية، التي لا تخضع لعمليات معالجة كبيرة، تتميز بقيمة غذائية عالية وسعرات حرارية منخفضة، ما يجعلها إضافة مثالية لأي نظام غذائي صحي ومتوازن.

الفوائد الصحية للجبنة القريش

تستمد الجبنة القريش أهميتها من تركيبتها الغذائية الفريدة، حيث توفر مجموعة من الفوائد الأساسية للجسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي:

مصدر ممتاز للبروتين: تُعتبر الجبنة القريش من أغنى مصادر بروتين الكازين، وهو بروتين بطيء الامتصاص. هذا يضمن تغذية مستمرة للعضلات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لبناء وصيانة الكتلة العضلية، خاصة بعد التمارين الرياضية أو قبل النوم.

المساعدة في فقدان الوزن: محتواها العالي من البروتين يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة والسعرات الحرارية الإضافية على م0دار اليوم. كما أنها قليلة السعرات والدهون (خاصة الأنواع قليلة الدسم).

تقوية العظام والأسنان: تحتوي الجبنة القريش على نسب جيدة من الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران حيويان لتقوية العظام والأسنان والوقاية من الهشاشة.

تعزيز صحة الأيض والهضم: تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات B والسيلينيوم، التي تلعب دورًا في دعم عملية الأيض (تحويل الغذاء إلى طاقة) ووظائف الغدة الدرقية، إضافة إلى المغنيسيوم الذي قد يساعد في علاج الإمساك.

دعم صحة القلب: عند اختيار الأنواع قليلة أو خالية الدسم، يمكن أن تساهم الجبنة القريش في نظام غذائي صحي للقلب، كونها منخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول.

القيمة الغذائية التقريبية (لكل 100 غرام من جبنة قريش قليلة الدسم 2%)

السعرات الحرارية: 84 سعرة حرارية

البروتين: 11 جرام

الدهون: 2.3 جرام

الكربوهيدرات: 4.3 جرام

ويُنصح بالانتباه إلى محتوى الصوديوم في بعض أنواع الجبنة القريش التجارية واختيار الأصناف منخفضة الصوديوم أو الخالية منه للحفاظ على صحة ضغط الدم.

طرق مبتكرة لإضافة الجبنة القريش إلى نظامك الغذائي الصحي

لتجنب الملل من تناولها بالطريقة التقليدية وتحسين مذاقها، يمكن دمج الجبنة القريش في الوجبات المختلفة بطرق شهية ومغذية:

1. لوجبة الإفطار

سلطة القريش والخضار: اخلط الجبنة مع الخيار والطماطم المقطعة، الفلفل الأخضر، ورشة من الزعتر أو النعناع، وقليل من زيت الزيتون والليمون.

مع الفواكه والعسل: تناولها مع شرائح الفاكهة الطازجة مثل التوت أو الموز، والقليل من العسل الطبيعي أو رشة قرفة لإضافة نكهة حلوة وصحية.

مع الشوفان أو البان كيك: أضف ملعقة من الجبنة إلى خليط دقيق الشوفان أو عجينة البان كيك لتعزيز محتواها البروتيني.

2. للغداء والعشاء

بديل صحي في السلطات: استخدمها بدلًا من الجبن الدسم أو الكريمة في السلطات لإضفاء قوام كريمي ونكهة خفيفة.

غموس صحي: يمكن خفق الجبنة القريش لتصبح أكثر نعومة واستخدامها كغموس (Dip) صحي مع شرائح الخضار الطازجة أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

في الأطباق المخبوزة: يمكن إضافتها إلى حشوات اللازانيا أو المعكرونة كبديل منخفض الدهون لجبن الريكوتا أو الأجبان الأخرى.

3. كوجبة خفيفة (Snack)

قبل النوم: تناول كمية صغيرة منها قبل النوم يزود الجسم ببروتين الكازين بطيء الامتصاص، مما يدعم تغذية العضلات أثناء النوم.

مع المكسرات والبذور: أضف إليها بعض المكسرات النيئة أو بذور الشيا والكتان لزيادة محتوى الألياف والدهون الصحية.

فتعتبر الجبنة القريش قوة غذائية في عالم الأجبان، حيث توازن بين الانخفاض في السعرات الحرارية والارتفاع في البروتين والعناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في أي نظام يهدف إلى الصحة، الرشاقة، وبناء العضلات.

