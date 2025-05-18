فوائد الطماطم، تقوي المناعة وتنقص الوزن وتحمي من السكتات الدماغية

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لانها تدخل فى طهى معظم أنواع الطعام كما تستخدم فى صناعة الصلصة والصوصات المختلفة.

وفوائد الطماطم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى فى الأصل من أنواع الفاكهة ولكنها تستخدم كنوع من الخضروات، وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطماطم من أكثر الخضروات استخداما حول العالم، وتتميز بلونها الأحمر الجذاب وطعمها اللذيذ، سواء كانت نيئة أو مطهية، وتنتمي الطماطم إلى الفصيلة الباذنجانية، وتزرع في جميع أنحاء العالم تقريبا، وتستخدم في العديد من الأطباق مثل السلطات، الحساء، المكرونة، والبيتزا، بل وتعد أيضا عنصر أساسي في بعض العصائر، ومع أن كثيرين يعتقدون أن الطماطم من الخضروات، إلا أنها تعد فاكهة من الناحية النباتية، ورغم بساطتها، إلا أن الطماطم تحتوي على عدد هائل من الفوائد الصحية والغذائية، ما يجعلها من الأغذية المفيدة التي ينصح بتناولها بانتظام.

القيمة الغذائية للطماطم

وأضافت منى، أن الطماطم تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات، مثل:-

فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز مناعة الجسم ويساعد في امتصاص الحديد.

فيتامين A، يحافظ على صحة العينين والجلد.

فيتامين K، ضروري لتجلط الدم وصحة العظام.

فيتامين B9 (الفولات)، مهم لنمو الخلايا ووظائف الدماغ، وخاصة للحوامل.

معادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، والحديد.

فوائد الطماطم للصحة

فوائد الطماطم للصحة

وتابعت، أن من فوائد الطماطم التى تجعلها مهمة لصحة الكبار والصغار:-

الطماطم غنية بمادة الليكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة المعروفة، وقد أظهرت الدراسات أن الليكوبين يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا، الرئة، والمعدة، كما أنه يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد الليكوبين أيضا على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

كما أن البوتاسيوم الموجود في الطماطم يساعد على خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الطماطم تحتوي على مركبات مهمة لصحة العين، مثل اللوتين والزياكسانثين، بالإضافة إلى فيتامين A. وهذه المركبات تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما تساعد في تحسين الرؤية.

الليكوبين الموجود في الطماطم يساعد في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يقلل من أضرار الشمس ويبطئ من شيخوخة الجلد، كما أن فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ومرونتها.

بفضل محتواها العالي من الألياف والماء، فإن الطماطم تساهم في تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي الوقاية من الإمساك.

الطماطم منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها مهمة لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، كما أن احتواءها على الماء يجعلها تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

الطماطم تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تحفز الجهاز المناعي، وتعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

الطماطم ليست فقط عنصر شهي في المطبخ، بل هي كنز غذائي غني بالفوائد التي تعزز الصحة العامة وتحمي الجسم من العديد من الأمراض، وينصح بتناولها بانتظام سواء طازجة، أو مطبوخة، أو كعصير، للحصول على أقصى فائدة منها.

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