فوائد الطماطم، تقوي المناعة وتحمي من السرطان والشيخوخة

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضراوات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث تستخدم في طهي معظم الأكلات وعمل المقبلات والمخللات والسلطات وسبب وجود الكاتشب.

وفوائد الطماطم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي ولكن يجب تناولها بحذر.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الطماطم، أو البندورة، من أكثر الخضراوات (أو الفواكه من الناحية النباتية) استهلاكا في العالم، وتتميز بلونها الأحمر الجذاب وطعمها المميز، ولا تعتبر الطماطم فقط عنصر أساسي في معظم المطابخ، بل تحتوي على كنز من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والبشرة.

فوائد الطماطم للصحة

فوائد الطماطم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الطماطم للصحة:

الطماطم تحتوي على مركب "الليكوبين"، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، الذي يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يساعد الليكوبين، بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف، على خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز صحة القولون.

بفضل احتوائها على فيتامين C، تعزز الطماطم مناعة الجسم وتزيد من قدرته على مقاومة الأمراض والالتهابات.

تحتوي الطماطم على فيتامين A ومركبات الكاروتينويد مثل الليوتين والزياكسانثين، التي تقي من مشاكل العيون مثل التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

الطماطم منخفضة في السعرات الحرارية والسكريات، وتحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الليكوبين الموجود في الطماطم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان المعدة، وسرطان الرئة.

الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء (حوالي 95%)، مما يساعد في ترطيب الجسم وخاصة في فترات الصيف الحار.

الطماطم غنية بفيتامين C والليكوبين، مما يساعد على تفتيح البشرة، وتقليل البقع الداكنة، ومنحها إشراقة صحية.

تتميز الطماطم بخواصها الحمضية التي تساعد في تقليل إفراز الدهون الزائدة من البشرة، وتنظيف المسام، ما يجعلها فعالة في علاج حب الشباب والبثور.

بفضل مضادات الأكسدة، تساهم الطماطم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحافظ على شباب البشرة لفترة أطول.

يمكن استخدام شرائح الطماطم أو عصيرها لتهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس بفضل تأثيرها المبرد والمضاد للالتهابات.

تستخدم الطماطم في العديد من الأقنعة الطبيعية للبشرة، حيث تساعد على تنظيف الجلد من الشوائب وتقشير الخلايا الميتة.

الطماطم ليست مجرد مكون في أطباقنا اليومية، بل هي مصدر قوي للعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة والجمال الطبيعي، وإدخالها بانتظام في النظام الغذائي والعناية بالبشرة يمنح الجسم فوائد لا تعد ولا تحصى.

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