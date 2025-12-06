السبت 06 ديسمبر 2025
اليوم، نظر جلسة محاكمة 56 متهما بخلية التجمع الإرهابية

تنظر  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًّا بـ خلية التجمع الإرهابية.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أجلت في 19 نوفمبر الماضي محاكمة 56 متهما، لجلسة اليوم 6 ديسمبر للطلبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول وآخرين وُجهت إليهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

