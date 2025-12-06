السبت 06 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

معجب يفاجئ عمرو دياب في حفل بالدوحة بطلب صعب والهضبة ينفذه بشكل استثنائي (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
أحيا الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي في قطر وسط تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

 

حفل عمرو دياب في قطر 

وفاجأ  أحد الحضور في حفل عمرو دياب بطلب أغنية وياه قائلًا: أنا جي لك من السعودية ليرد عليه الهضبة قائلًا: أنت عارف اللي بيطلب مني أغنية مش بغنيها بس النهارده استثناء قول عايز إيه. وغنى الهضبة أغنية وياه بناء على طلبه.

وكانت كشفت منصة سبوتيفاي عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

 

وتصدر قائمة “توب 10 فنانين في مصر” على سبوتيفاي المطرب الكبير عمرو دياب، ليتبعه مغني المهرجانات عصام صاصا، وإسلام كابونجا.

