حوادث

أول أيام التوقيت الشتوي، غلق 55 محلا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

إغلاق محلات مخالفة
إغلاق محلات مخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء، فيتو

نفذت أجهزة وزارة الداخلية مع بداية صباح اليوم السبت حملة بمدن محافظتي القاهرة والجيزة لضبط المحال المخالفة لقرار الغلق بالتوقيت الشتوي الصادر عن مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

 

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن غلق 55 محلًّا لم يلتزم أصحابها بالقرار، وتم تحرير المخالفات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية محافظتي القاهرة والجيزة النيابة العامة

